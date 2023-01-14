ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/1/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 56: 2
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء 6:37
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:08
موعد صلاة العصر 2:58
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 11:59 م
موعد صلاة العصر 2:51 م
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 2:48 م
وقت صلاة المغرب 5:08 م
وقت صلاة العشاء 6:27 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 58: 2
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:37
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