ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/1/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 56: 2

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:37

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 2:58

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:40 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 11:59 م

موعد صلاة العصر 2:51 م

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:48 م

وقت صلاة المغرب 5:08 م

وقت صلاة العشاء 6:27 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 58: 2

موعد صلاة المغرب 5:20 م

موعد صلاة العشاء 6:37