ننشر أسعار وحدات مشروع سكن مصر بالمدن الجديدة

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع سعر وحدات مشروع سكن مصر والتى تم طرحها ضمن الإعلان الأخير لوزارة الإسكان، والذى يتضمن وحدات سكنية لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجمعة مصر والقطاميه جاردينز .

وجاءت أسعار الوحدات طبقا لكراسة الشروط والتى انفرد بها اليوم السابع كالتالي:

سعر المتر بمدينة القاهرة الجديدة 7680 جنيه .

سعر المتر بمدينة اكتوبر الجديدة 7070 جنيه

سعر المتر بمدينة الشروق 7415جنيه

سعر المتر بمدينة المنصوره الجديدة 6880 جنيه

سعر المتر بمدينة دمياط الجدية 6880 جنيه

سعر المتر بمدينة العلمين الجديدة 7970 جنيه

سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 5155 جنيه

سعر المتر بمدينة مدينة ناصر غرب اسيوط 5160

سعر المتر بمدينة غرب قنا 4865 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ غد الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

ويتضمن مشروع سكن مصر طرح 8660 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة).

ويبلغ مبلغ جدية الحجز لمشروع سكن مصر" تبلغ 70 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.





وحول الشروط الماليه، يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.