من الفشار للشوربة.. إليك 5 وجبات خفيفة فى الشتاء تساعد على إنقاص الوزن

مع برودة الطقس، قد نرغب في النوم طوال موسم الشتاء وتناول الأطعمة المريحة بسبب درجات الحرارة الباردة وقصر ساعات النهار، علاوة على ذلك ، قد يكون من الصعب تحفيزك لممارسة الرياضة عندما يكون الجو باردًا، وهناك مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الشتوية المغذية والتي يمكن أن تساعد في كبح جوعك وتنشيط جسمك ، وإليك بعض الوجبات الخفيفة الصحية المثالية لفصل الشتاء لإنقاص وزنك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
من الفشار للشوربة.. إليك 5 وجبات خفيفة فى الشتاء تساعد على إنقاص الوزنالسبت، 14 يناير 2023 05:00 م
الفشار
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