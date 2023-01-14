من الفشار للشوربة.. إليك 5 وجبات خفيفة فى الشتاء تساعد على إنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

إليك بعض الوجبات السريعة الصحية واللذيذة التي يمكنك تناولها في هذا الشتاء: 1. دقيق الشوفان تناول وعاءً دسمًا من الشوفان لتحسين تناول الألياف مع الحد من الجوع أيضًا، والأفضل من ذلك ، للحصول على مزيج ممتاز من الألياف والكربوهيدرات والبروتين ، يمكنك زيادة ذلك مع شرائح الموز في الأعلى وكمية صغيرة من زبدة الجوز والعسل. مع برودة الطقس، قد نرغب في النوم طوال موسم الشتاء وتناول الأطعمة المريحة بسبب درجات الحرارة الباردة وقصر ساعات النهار، علاوة على ذلك ، قد يكون من الصعب تحفيزك لممارسة الرياضة عندما يكون الجو باردًا، وهناك مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الشتوية المغذية والتي يمكن أن تساعد في كبح جوعك وتنشيط جسمك ، وإليك بعض الوجبات الخفيفة الصحية المثالية لفصل الشتاء لإنقاص وزنك ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".تناول وعاءً دسمًا من الشوفان لتحسين تناول الألياف مع الحد من الجوع أيضًا، والأفضل من ذلك ، للحصول على مزيج ممتاز من الألياف والكربوهيدرات والبروتين ، يمكنك زيادة ذلك مع شرائح الموز في الأعلى وكمية صغيرة من زبدة الجوز والعسل.

2. المكسرات كثيرًا ما يُطلب منا ألا نستهلك الكثير من المكسرات ، خاصة في فصل الصيف ومع ذلك ، تعد المكسرات إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي لأنها تساعد في كبح الجوع وتزيد أيضًا من تناولك للعناصر الغذائية،يعتبر اللوز والجوز والفول السوداني من الأطعمة اللذيذة في فصل الشتاء، فهي لذيذة ومليئة بالعناصر الغذائية التي تقلل من مخاطر الالتهابات والنوبات القلبية، بما في ذلك البروتين والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى.

3. الشوكولاتة الساخنة قد تبدو الشوكولاتة الساخنة خيارًا غير صحي لتناول وجبة خفيفة ولكن هذا ليس هو الحال، ومع ذلك ، تأكد من تحضير الشوكولاتة الساخنة في المنزل، يمكن تحضير الشوكولاتة الساخنة محلية الصنع من خلال الجمع بين الحليب ومسحوق الكاكاو والفانيليا والمحليات التي تختارها، الكاكاو غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكنك الاستفادة منها هذا الشتاء.

4. الفشار الفشار عبارة عن وجبة خفيفة مليئة وسهلة التحضير ومثالية لفصل الشتاء، يحتوي الفشار على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول ، والتي تحمي خلايانا من أضرار الجذور الحرة. ومع ذلك ، تأكد من صنع الفشار في المنزل عن طريق إضافة بعض زيت الزيتون والملح لتجنب الدهون غير الصحية والصوديوم المرتفع الشائع في الفشار المعبأ.