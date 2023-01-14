"مصر للألومنيوم" ترد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول استغلال الأصول

كتب هانى الحوتى

نشرت شركة مصر للألومنيوم ، رد الشركة على تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات ( الجهاز المركزي للمحاسبات ) للقوائم المالية الدورية للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، وجاءت أبرز 5 ملاحظات وهي:

1- تضمنت الأصول الثابتة نحو 1.639 مليار جنيه تكلفة أصول مهلكة بالكامل، ولازالت تستخدم بنسبة نحو 20% من تكلفة الأصول، وأوصى الجهاز بدراسة مدى حاجة الشركة لتحديث وتدعيم أصولها الثابتة.

وردت الشركة، أنه تم إضافة أصول بقيمة 50 مليون جنيه حتى 30 سبتمبر عام 2022، وجاري أضافة أصول أخرى تحت الفحص بقيمة 12.5 مليون جنيه، وجاري تدعيم أصول الشركة بمبلغ 135 مليون من الخطة الاستثمارية لموازنة الشركة منها من الربع الثاني من العام المالي.

2- مازالت الأصول الثابتة تتضمن أصول غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 74 مليون جنيه تتمثل في نحو 69 مليون جنيه قيمة عدد 49 خلية متوقفة لعدم عمل العمرات اللازمة منها، ونحو 2 مليون جنيه قيمة بعض الأصول والمعدات، وكذا وحدة علاج المبتسرين (حضانات الأطفال بمشتملاتها) داخل مستشفى العاملين بالشركة، ونحو 3 ملايين جنيه المتبقي من محطة توليد الكهرباء التي تم تكهينها، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصر الأصول غير المستغلة، والعمل على الاستغلال الأمثل لها والاستفادة منها، وكذا الالتزام بتوصيات الجمعيات العامة في هذا الشأن.

وقالت الشركة، إنه تم تكثيف العمل لتقليل عدد الخلايا المتوقفة، إذ سجلت حتى النصف الأول من شهر ديسمبر عام 2022 عدد 35 خلية، وجاري عمل العمرات اللازمة لتشغيل باقي الخلايا المتوقفة، وتم صرف كمية الاستخدام الداخلي للشركة، وجاري تصنيفها لعرضها للبيع في أقرب مزاد، وبخصوص وحدة علاج المبتسرين، فإنه سيتم عمل دراسة للنظر في إمكانية إعادة تشغيلها (في ضوء نقص العمالة المدربة) أو التصرف فيها، كما سيتم استغلال هذه المباني كمباني إدارية لقطاع الأقطاب والحراريات.

3- نحو 3.057 مليون جنيه تمثل قيمة الدراسة التسويقية ودراسة تقييم أعمال إعادة التأهيل لمشروع تطوير المصهر الحالي والمنفذة من كلٍ من شركتي فاست ماركت، وبيكتل الأمريكية، وطالب الجهاز بموافاته بما انتهت إليه الدراسة، وموقف المشروع من التنفيذ.

أوضحت الشركة، أنه تمت موافقة الشركة القابضة على سريان خطاب الضمان.

4- تضمنت الاستثمارات طويلة الأجل والمتداولة في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 167.43 مليون جنيه تعد استثمارات غير ذي جدوى اقتصادية للشركة، حيث لم تحقق الشركة منها أية عوائد مالية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات، منها ما هو متعلق بانخفاض قيمتها السوقية، وبلغ قيمة الإضمحلال في أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) نحو 11.4 مليون جنيه، وانخفاض القيمة السوقية لسهم شركة بلوكات الأنود الكربونية من 10 دولار للسهم إلى 2 دولار للسهم، ومنها ما هو متعلق بإصدارها لكفالات تضامنية للبنوك المقرضة لبعض من الشركات المستثمر فيها.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة كيفية التصرف الاقتصادي في تلك الاستثمارات بما يعود بالنفع على الشركة.

وردت الشركة، أنها بدأت بالفعل في إجراءات التصفية لبيع أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (القاسمة)، وفي انتظار تحديث السجل التجاري للشركة، وبالنسبة لشركة البلوكات الكربونية، فأن هذا الملف يدار من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

5- عدم التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد والبالغ قيمته 61 ميون جنيه في 30 سبتمبر عام 2022 (مكون عنه مخصص بنحو 39 مليون جنيه)، كما تضمن رصيد المخزون نحو 262 مليون جنيه، مخزون بطئ الحركة، وفقًا لحصر الشركة في 30 يونيو عام 2022، والتي أفادت بأنه يعد مخزون استراتيجي، وطالب الجهاز المركزي بسرعة تنفيذ توصيات الجمعية العامة للشركة بشأن التصرف الاقتصادي في هذا المخزون الراكد.

قالت الشركة، إنه تم عرض 30 لوط من الرواكد المذكورة في مزاد 22 نوفمبر من عام 2022 تم بيع عدد 8 لوطات بقيمة 1.25 مليون جنيه، وجاري نقل المتبقي من الرواكد إلى مخزون الرواكد، وتصنفيها حسب المكونات الداخلية لها للعرض للبيع في أقرب مزاد، وفقًا لتوصيات لجنة التصرف في المخزون الراكد.