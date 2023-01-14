مصرع طالبة سقطت من الطابق السادس أثناء تجميع الملابس من شرفة منزلها بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت طالبة مصرعها، إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق السادس بعقار بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أثناء تجميع الملابس بعد نشرها، اختل توازنها وسقطت بالشارع، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستدعاء أهلية الفتاة المتوفاة وشهود الواقعة لسماع شهادتهم، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وشيع أهالي المنطقة الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن على رحيلها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد وروج بلاغ من الأهالي بوفاة طالبة، إثر سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق السادس بالعقار محل سكنهم، أثناء تجميع الملابس بعد نشرها، اختل توازنها وسقطت بالشارع، ومصرعها على الفور.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط "س ح ص"، 20 سنة، طالبة، من شرفة شقتهم بالطابق السادس، أثناء قيامها بتجميع الملابس بعد نشرها، اختل توازنها وسقط أرضا بالشارع، وأسفر ذلك عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ ومصرعها على الفور.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.