مصرع ربة منزل سقطت من نافذة شقة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت ربة منزل من الطابق السادس بعقار بمنطقة الهرم، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أنسيدة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس، مما أسفر عن مصرعا في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، لكشف ملابسات الحادث، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأنها اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.