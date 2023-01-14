مدرسة البكالوريا بالشيخ زايد تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسي المقبل 1 فبراير

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقديم للصف الأول ل رياض أطفال للعام الدراسي 2023-2024 يوم الأربعاء الموافق 1-2-2023، علي موقع المدرسة www.eis-zayed.com

وحددت المدرسة عدة شروط للتقدم كالتالى:

ـ سن الطفل فى أول أكتوبر 2022 لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات إلا يوم.

ـ التأكد من جميع البيانات المدخلة على الموقع، حيث إن أى بيانات غير صحيحة يسقط حق الطفل فى التقدم.

ـ متابعة موقع المدرسة وصحفة الفيس بوك بشكل يومى للاطلاع على تعليمات الاختبار.

ـ وسيلة التواصل مع ولى الأمر هى الإيميل المسجل فى استمارة التقدم ولا يتم الاتصال تليفونيا بولى الأمر.

ويقدم اليوم السابع" فى النقاط التالية معلومات تهم أولياء الأمور عن تجربة البكالوريا الدولية فى المدارس الحكومية والتى تعتمد على 3 برامج دراسية.

الأول عبارة عن برنامج المرحلة الإبتدائية وهو لمدة 7 سنوات دراسية يبدأ من pypt وهو ما يعادل kg1 فى النظام الدراسى العادى وحتى الصف الخامس الابتدائى.

- يسمح البرنامج الأول بتدريسه بلغة البلد وهى اللغة العربية.

- البرنامج عبارة عن تدريس اللغة العربية والإنجليزية ومبادئ الرياضيات والأنشطة وتعتبر الأنشطة جوهر البرنامج.

- يتم تقييم الطالب فى هذه المرحلة بوسائل مختلفة خلافًا للاختبارات التحريرية.

- البرنامج الثانى هو برنامج المرحلة المتوسطة وهو "myp"، ويمتد لمدة 5 سنوات يبدأ من myp وهو ما يعادل الصف السادس الابتدائى إلى myp5، وهو ما يعال الصف الأول الثانوى.

- يمتحن الطالب مع المدارس الحكومية المواد القومية اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ويدرس باقى المواد داخليا باللغة الإنجليزية.

- يتم التقويم حسب معايير البكالوريا الدولية ويدرس فيها الطالب مواد الرياضيات والعلوم بالإنجليزية.

- يشترك فى البرنامجين الأول والثانى لنظام البكالوريا الدولية محور رئيسى، وهو عدم الاعتماد على الكتب الدراسية المحددة فى الدراسة، ولكن يعتمد على البحث عن رؤوس الموضوعات من كتب المكتبة وعبر محركات البحث على الإنترنت.

- البرنامج الثالث هو برنامج الدبلومة الـ"iB" ويمتد لمدة عامين.

- تأتى الاختبارات فى العام الأخير "الصف الثالث الثانوى" من منظمة البكالوريا الدولية ويتم تصحيحه دوليًا.

ـ حسب درجات الطالب يلتحق بالجامعات المصرية الحكومية ضمن الـ5% المحددة وفق التنسيق.

- يوجد برنامج رابع للتعليم المهنى بدأت المنظمة مؤخرًا فى اعتماده.

- تتيح شهادة البكالوريا الدولية الـ"iB" للطالب دخول الجامعات الدولية مباشرة دون إجراء معادلات.

- يهتم نظام البكالوريا الدولية ببناء الشخصية وغرس سمات راقية تمكن المتعلم من التواصل بإيجابية فى أى مكان حول العالم.

- يعتبر نظام البكالوريا بمثابة جواز سفر ذهبى للمرور للجامعات المصنفة عالميًا.

- يمكن الدراسة فى آخر عامين بالدبلومة من خلال استخدام 3 لغات هى "الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية".

- كما يتيح برنامج الدبلومة الفرصة للطالب لاختيار مادة واحدة من كل مجموعة ضمن 6 وحدات مقررة عليه فى آخر العام حسب رغبته.

- تعتمد الدراسة على نظام مجموعات وتصنيفات منها مجموعة الرياضيات ومجموعة العلوم ومجموعة تجارية واقتصادية ومجموعة فنون ومجموعة آداب، كما يتم التشعب من الصف الثانى الثانوى ويبدأ اختيار المواد فى الثانى الثانوى.

ـ عدد أيام الدراسة فى مدرسة البكالوريا ما بين 160 حتى 165 يومًا فعليًا بخلاف الإجازات، حيث تبدأ من أول سبتمبر كل عام وتنتهى 20 يونيو من العام نفسه.

- ينقسم العام الدرسى إلى 4 فصول دراسية؛ الفصل الدراسى الأول من 1 سبتمبر وينتهى منتصف أكتوبر، والثانى ينتهى فى ديسمبر، والثالث ينتهى فى نصف فبراير، والرابع من أول مارس حتى يونيو.

- يتم تقييم الطالب بشكل دورى عقب كل وحدتى بحث ،ويشمل العام الدراسى 6 وحدات بحث فى كل مادة.

- يعتمد البرناج الأول على فكرة معلمة القاعة وله معلم مساعد مهمته مساعدة معلم القاعة، حيث يدرس هو نفسه اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات.

- الأنشطة لها معلم مختلف ولكل فرع واللغة الإنجليزية لها معلم منفصل، بحيث يكون لمواد الإنجليزى والتربية الرياضية والفنية والموسيقية معلم.