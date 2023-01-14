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وتطهيرها من دنس الإرهاب الغاشم..

محافظ شمال سيناء: رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل

السبت، 14 يناير 2023 12:45 م
محافظ شمال سيناء: رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل خلال الجوله
كتبت هند مختار

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل وتطهيرها من دنس الإرهاب الغاشم، وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة في إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازى مع الحرب على الإرهاب؛ حيث تشهد أرض سيناء حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة ومنها إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء.
 
كما أكد المحافظ خلال الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشمال سيناء، أن مدينة العريش تشهد تغييرا ملحوظا بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار بفضل الجهد المضني الذي بذلته القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة في القضاء على العناصر الإرهابية، موضحا أن المحافظة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية ببذل قصارى الجهود الممكنة لإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها، وتيسير سبل الحياة للمواطنين .
 
 

شمال سيناء

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

تنمية سيناء



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