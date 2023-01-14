اليوم السابع
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محافظ بني سويف: تبطين 612.5 كم من الترع بتكلفة مليار و528 مليون جنيه

السبت، 14 يناير 2023 03:57 م
محافظ بني سويف: تبطين 612.5 كم من الترع بتكلفة مليار و528 مليون جنيه الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع الري الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها   خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ وبحسب تقرير مديرية الري، إلى أنه قد تم الانتهاء من تبطين 612.5 كم بتكلفة زادت عن مليار و528 مليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة تزيد عن 2 مليار و415 مليون جنيه، وتخدم  287 ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة ، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54 فداناً باعتمادات تقدر بـ 2 مليار و311 مليونا و384 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى اليوم.

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة  والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.


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