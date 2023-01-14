كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية أون لاين من منزلك.. فيديو

كتب إيهاب المهندس

قدم تليفزيون اليوم السابع، حلقة جديدة من برنامج خدماتي، من تقديم محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، عن كيفية استخراج الأوراق والوثائق من الأحوال المدنية أون لاين.

ويقدم قطاع الأحوال المدنية خدماته للمواطنين، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية وعنوانه www.cso.gov.eg

وتتيح الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدون أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق.

ويستطيع المواطنين من خلال هذه الخدمة الحصول على كافة وثائق الأحوال المدنية بـ"ضغطة زر" سواء من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، في أي مكان على مستوى الجمهورية يتواجد فيه، عليه أن يدخل بياناته بشكل صحيح ويكتب العنوان الذي تصله عليه الوثائق المراد استخراجها، مما يوفر عناء الذهاب لمقار السجلات المدنية.