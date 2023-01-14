اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس المنوفية الآن.. شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة

السبت، 14 يناير 2023 10:59 ص
طقس المنوفية الآن.. شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد اليوم السبت معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، طقس مستقر، حيث تظهر الشمس ساطعة، بالإضافة إلى برودة فى الجو، وتشهد جميع أنحاء المحافظة سيولة مرورية، وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر  لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات حرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى  شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة.

 

شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة (1)
 
شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة (2)
 
شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة (3)
شمس ساطعة (3)

 

شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة (4)
شمس ساطعة  (4)

 

 

 

 

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة