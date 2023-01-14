طقس المنوفية الآن.. شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة

تشهد اليوم السبت معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، طقس مستقر، حيث تظهر الشمس ساطعة، بالإضافة إلى برودة فى الجو، وتشهد جميع أنحاء المحافظة سيولة مرورية، وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات حرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى شمس ساطعة وسيولة مرورية فى معظم طرق المحافظة.



شمس ساطعة (3)