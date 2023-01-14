طقس الشرقية مائل للبرودة مشمس فى أغلب الأوقات.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارًا، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 21 والصغرى 10 درجة، ونسبة سقوط أمطار 1%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 67% والرياح 16 كم/ ساعة، وظهرت سماء الشرقية مشمسة معظم الأوقات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.



حالة الطقس بالشرقية (2)



حالة الطقس بالشرقية (3)



حالة الطقس بالشرقية (4)