طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار متقطعة والصغرى 12 درجة "صور"

الإسكندرية -أحمد الزغبى

رصد "اليوم السابع" حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع هطول أمطار غزيرة متقطعة وانخفاض درجات الحرارة، وتكون درجة الحرارة العظمى 19 درجة وتسجل الصغرى 12 درجة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

على صعيد آخر أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم السبت للصف السادس الابتدائى فقط، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم للصف السادس فى موعد لاحق، وامتحانات باقى الصفوف قائمة فى موعدها اليوم ولا تأجيل لها، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث أصدر المحافظ تعليماته بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحى والجهات المختصة بجميع لجان الامتحانات للصفوف الأخرى.

وسبب عدم تأجيل الصف الأول الإعدادي، والتعليم الفنى هو عدم وجود موعد بديل للامتحانات أما سبب عدم تأجيل الصف الأول الثانوى هو الارتباط بمنصة وزارة التربية والتعليم وبخصوص امتحانات يوم الأحد سيتم النظر فيها مساء اليوم السبت، وذلك حفاظا على سلامة أبنائنا صغار السن.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية اليوم السبت أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا فى الساعات الأولى من اليوم وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التى أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%).

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر ،والابلاغ على أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125



الإسكندرية اليوم



الطقس الان



امطار الإسكندرية



حالة الطقس



درجات الحراره بالإسكندرية



طقس الإسكندرية