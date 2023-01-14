صندوق تحيا مصر: توفير أكثر من 12 ألف سكن بديل للأسر الأولى بالرعاية

كتب أحمد عرفة

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يقدم حزمة متكاملة من المبادرات والخدمات إلى الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن الصندوق يعمل على التوسع فى التنمية وتوفير حزمة حماية اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بجانب دعم الأسر الأولى بالرعاية في وقت الأزمات.

وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم توفير سكن بديل للعديد من الأسر الأولى بالرعاية، بجانب توفير أكثر من 12 ألف سكن بديل وعمل سقف للبيوت، وتطوير الخدمة الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: وفرنا 9 مدارس بسوهاج ومراكز شباب ووحدة طبية وبيطرية، بجانب تطوير مستشفيات في اسوان وإنشاء مجمع خدمات حكومية.

وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق قائم على تبرعات المصرية ويحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الرئيس السيسى منذ عام 2019 أكد على دور المجتمع المدنى، وخلال الفترة السابقة تم تطوير بيانات الأسر الأولى بالرعاية .