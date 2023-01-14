شاهد إبراهيم أسامة يبدع في تلاوة القرآن والإنشاد بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" فيديو من محافظة الإسكندرية مع القارئ والمنشد إبراهيم أسامة، والذي يبدع في قراءة وتلاوة القرآن الكريم، والإنشاد، حيث أكرمه الله بحفظ القرآن الكريم كاملا في الصف الثالث الإعدادي عندما كان عمره 15 عاما .

قال القارئ والمنشد إبراهيم أسامة ، أنه حاصل على ليسانس أصول الدين في الأزهر الشريف وباحث ماجستير في الثقافة الإسلامية، وشارك في مسابقات عديدة ومنها المسابقة العالمية في القران الكريم بالدوحة ومسابقة الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، وبجانب الإنشاد الديني.

وأضاف إبراهيم أسامة لـ " اليوم السابع"، أنه حفظة للقرآن الكريم جاء منذ الصغر مع دخوله الأزهر الشريف وختم القرآن في الصف الثالث الاعدادي فى سن 15 عاما ، وبعدها دخل فى القراءات القرآنية، وبدأت في رواية شعبة عن الإمام عاصم ، بعد الانتهاء من رواية حفص.

وأشار إبراهيم أسامة، أن الأصوات التي يحب الاستماع إليها ويقلدها هما الشيخ محمود خليل الحصري، و عبد الباسط عبد الصمد ،ومصطفى البنا ومحمد صديق المنشاوى ومصطفى اسماعيل ، واقوم بتقليدهم في تلاوة القرآن والإنشاد الديني ، وكذلك هناك في الانشاد الشيخ النقشبندي ومحمد عمران ، وهما أساس الإنشاد والابتهالات الدينية .

وواضح إبراهيم أسامة، أنه حفظ القرآن الكريم وحصل على الإجازات فى القرآن الكريم والقراءات والفقه والعلوم الشرعية واللغة وباحث ماجستير في الثقافة الإسلامية وتلاوة القرآن والإنشاد الديني ، هما طريق الذي اسلكه فى حياتى ، وشاركت في مسابقات عالمية أو محلية ومن أهمها المشاركة في المسابقة العالمية بدولة قطر في القران الكريم اختيار أفضل 100 صوت على مستوى العالم، وكان هناك متسابقين كثيرة ، وشرفت أن أكون واحد منهم من أجل تمثيل مصر في الدوحة، وكنت في المسابقة أخرى في القاهرة مسابقة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فى رمضان الماضى ، وحصلت على المركز الأول في التلاوة الحسنة وتم تكريمنا بجامعة الأزهر.



ابرهيم-اسامه-يبدع-في-تقليد-كبار-القراء



المنشد-والقارئ-ابراهيم-اسامه-(2)



المنشد-والقارئ-ابراهيم-اسامه