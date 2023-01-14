اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تدرج وزير خارجية بريطانيا ورئيس أركانها العامة في قائمتها السوداء

السبت، 14 يناير 2023 03:50 م
روسيا تدرج وزير خارجية بريطانيا ورئيس أركانها العامة في قائمتها السوداء جيمس كليفرلي وزير خارجية بريطانيا
وكالات

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم إدراج وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ورئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز في قائمة العقوبات الروسية.

وذكرت زاخاروفا أن قائمة العقوبات الجوابية الروسية، التي تم نشرها مؤخرا، تضم 36 شخصا، وفق ما نشرت "روسيا اليوم".

وأضافت: "بسبب استمرار الحكومة البريطانية بانتهاج الطريق المناهض لروسيا في يناير 2023، تقرر إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي هيئات حماية القانون والسلك الصحفي في بريطانيا، إلى قائمة العقوبات الروسية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن القائمة تضم، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي، ووزير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق والإسكان والمجتمعات والحكم المحلي مايكل جوف، ومستشار دوقية لانكستر أوليفر دودن، والوزير بدون حقيبة ناظم الزهاوي، ورئيس هيئة الأركان العامة باتريك ساندرز وبعض ممثلي قيادة الإدارة الاستراتيجية البريطانية والمركز الوطني للأمن السيبراني.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو لا ترى ضرورة في نشر اسماء كل الأشخاص الجدد في القائمة، لأن الجانب البريطاني يدرك تماما عمن يدور الحديث.

وقالت: "إذا أبدى الجانب البريطاني الاهتمام بهذا الموضوع فسنقوم من جانبنا بإبلاغهم وإبلاغ الجمهور عن الذين ينغمسون في مسار عدائي يهدف إلى شيطنة دولتنا، ومحاولات عزلها دوليا، ويدمر أسس العلاقات الثنائية".

 


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