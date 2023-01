رائد فضاء يتغزل فى جمال القاهرة من الجو: مدينة ساطعة وسط الظلام

تغزل رائد الفضاء الياباني، في جمال العاصمة المصرية القاهرة، حين التقط صورا لها من الفضاء، قائلا: "بدت القاهرة مشرقة حقًا عندما حلقت فوق المدينة في وقت سابق اليوم".

ونشر رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، عن صورة ليلية للعاصمة المصرية القاهرة، من محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن أضواء المدينة ساطعة في الفضاء وسط الظلام.

وبتاريخ 11 يناير الجاري، شارك واكاتا، رائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، التي تظهر أضواء مدينة القاهرة الساطعة وسط ظلمة الفضاء الخارجي.

الجدير بالذكر أن عددا من رواد الفضاء سبق وشاركوا صورًا للقاهرة والنيل بمصر التقطوها من على متن محطة الفضاء الدولية، مثل رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.

Cairo looked really bright when we flew over the city earlier today. pic.twitter.com/dSOxoGgJKb