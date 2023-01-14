رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل لجنة متابعة من الجامع الأزهر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر، لجنة المتابعة من الجامع الأزهر للمحافظة، وهم كل من الدكتور مصطفى شيشي رئيس قسم أروقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والشيخ محمد قطب الباحث بالجامع الأزهر، وبحضور الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع عدة أمور تمثلت في مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسقين التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، مؤكدةً على أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعها الجامع الأزهر لمتابعة الأروقة الأزهرية بالقاهرة والمحافظات، والتي انطلقت في شكل سلسلة من الاجتماعات عقد أولها أمس وتسمر مدة شهر كامل، وذلك طبقًا للجدول الموضوع مسبقاً.

وجاء استقبال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية للجنة المتابعة التي وُجهت من الجامع الأزهر إلى محافظة الأقصر، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وحرصاً منه على تلبية متطلبات الدارسين التي من شأنها أن تحقق لهم أقصى استفادة من دراستهم بالرواق، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وكانت قد انطلقت قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خلال الأسبوع الماضي إلى محافظة الأقصر، وذلك برعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبتوجيه من الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع، حيث استهلت القافلة أنشطتها الدعوية بمقابلة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والكنيسة الإنجيلية لتهنئة قادتها بالعام الميلادي الجديد.

ومن جانبه أكد الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، إلى أن القافلة لم تدخر جهداً من أجل الوصول لأهدافها الإستراتيجية وهي التواصل المباشر مع الناس، ونشر الوعي بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية التي تلامس واقعهم، ومواجهة التحديات والمشكلات المجتمعية حتى يتمكن الجميع من إتخاذ قرارات حياتية مناسبة تحقق الاستقرار الأسري بينهم جميعاً.



حضور الأئمة لقاء لجنة متابعة من الجامع الأزهر



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل لجنة متابعة من الجامع الأزهر