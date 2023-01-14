اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء الشيخ زويد

السبت، 14 يناير 2023 12:38 م
رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء الشيخ زويد خلال الجوله
كتبت هند مختار- تصوير -سليمان العطيفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب تفقده مدينة رفح الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولون المرافقون، إلى مدينة الشيخ زويد؛ لتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد.
 
وخلال تفقده للمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول مشروعات قطاع الكهرباء في محافظة شمال سيناء، حيث أشار الوزير إلى تنفيذ الدولة عدد من مشروعات الكهرباء في سيناء؛ للقضاء على مشكلة تذبذب التيار الكهربائي التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك سعيا لأن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة بشمال سيناء 700 ميجاوات، من خلال إنشاء عدد من المحطات بمدن المحافظة.
 
وقال وزير الكهرباء إنه خلال السنوات الماضية كان هناك محطات كهرباء بقدرة 70 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، وفي إطار المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة حاليا ضمن استراتيجية تنمية سيناء أصبح هناك مشروع عملاق في قطاع الكهرباء بالمحافظة، من خلال إنشاء وحدتين غازيتين بالمحطة البخارية، بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما ومحطتين أخريين بطاقة 40 ميجاوات لكل منهما، ومحطة الشلاق بالشيخ زويد، والتي تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول؛ وهو ما يعني إضافة حوالي 600 ميجاوات للكهرباء، لافتا في هذا الصدد إلى أن محطة الشيخ زويد تستهدف تغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح.
 
SLM_0840
 
SLM_0844
 
SLM_0909
 
SLM_0929
 
SLM_0979
 

 


مدينتي الشيخ زويد ورفح

شمال سيناء

جولة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى وقف بطاقات تموين لم يتلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية

السبت، 14 يناير 2023 12:23 م

رئيس الحكومة و7 وزراء فى جولة بشمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.. مدبولى: توجيهات رئاسية بخلق مسار تنموى متطور ومتكامل لتنمية سيناء يشمل مدنها وقراها ويتسق مع أهمية وخصوصية مكانة المحافظة

السبت، 14 يناير 2023 12:14 م

مدبولى و7 وزراء فى جولة موسعة بشمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

السبت، 14 يناير 2023 12:04 م

بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى

الجمعة، 13 يناير 2023 05:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة