رئيس الوزراء: تحويل ميناء العريش إلى وجهة تصديرية لكافة المنتجات

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ميناء العريش سيتحول إلي وجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد، تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضي في محكمة شمال سيناء واستشهد عام 2015، وتم اطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.

وأوضح أن شمال سيناء لوحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة أن الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.