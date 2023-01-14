اليوم السابع
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رئيس الوزراء: إطلاق اسم شقيق وزير العدل الشهيد على قاعة بمحكمة شمال سيناء

السبت، 14 يناير 2023 03:54 م
رئيس الوزراء: إطلاق اسم شقيق وزير العدل الشهيد على قاعة بمحكمة شمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضيا في محكمة شمال سيناء، واستشهد عام 2015 وتم اطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش
 
وأوضح أن شمال سيناء وحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.
 
وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة ان الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.
 
وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 الاف وحدة سكنية.
 
 

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العريش



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