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دعم الصناعة بالصعيد.. مجمع الأقصر بتكلفة 816 مليون جنيه ويوفر 5700 فرصة عمل "صور"

السبت، 14 يناير 2023 06:00 ص
دعم الصناعة بالصعيد.. مجمع الأقصر بتكلفة 816 مليون جنيه ويوفر 5700 فرصة عمل "صور" المجمع الصناعى
الأقصر - أحمد مرعى

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يشهد المجمع الصناعي بالبغدادى محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، من خلال تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية والمكرونة والملابس والمفروشات.

ومن جانبه يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، "المجمع الصناعى بالبغدادى" باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، والذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد، فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر، حيث أن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مقام على مساحة 49.17 فدان.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم بالمجمع حتى الآن التسليم لعدد 73 وحدة منهم 15 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة والزيوت وصناعة الجلود والكيماويات، وعدد 19 وحدة تحت التجهيز، موضحاً أن المجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه خلال السنوات الماضية شهدت الأقصر تطور كبير وخطوات فى الطريق الصحيح نحو دخول عالم الصناعة عبر فتح الإستثمار فى أول منطقة صناعية وهى منطقة البغدادي الصناعية، بتوفير 311 فدان بها عشرات القطع المرفقة لعمل عدد من المصانع المختلفة، وتم إصدار عدد كبير من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، بجانب إنهاء 206 وحدة جاهزة للمستثمرين فى مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر.

فيما يقول المهندس أشرف الحساني مدير مجمع الصناعات في الأقصر، أنه تم داخل المجمع الصناعى بالبغدادى وتخصيص أكثر من 73 وحدة، وجاري الإنتهاء من تجهيز المعدات داخل كل وحدة حسب نشاطها ومتوقع أن تصل إلى 100 وحدة يتم تخصيصها للشباب والمستثمرين مع دخول العام الجارى، حيث يوجد إقبال كبير على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحى.

ويضيف مدير مجمع الصناعات في الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن مجمع البغدادى الصناعى تم طرحه مع باقى المجمعات الصناعية (13 مجمع) حول مصر من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم تسليم 24 وحدة للمستثمرين، وتم تشغيل 2 وحدة منتجة، بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه تقريباً من إنشاءات وترفيق بدعم ورعاية هيئة التنمية الصناعية، حيث أن المجمع المقام على 48 فدان، تم حجز 18 وحدة داخلها للمستثمرين من أصل 206 وحدة وجارى الطرح لها فى هيئة الإستثمار، حيث أن وحدات المجمع مخصصة لعدد من الأنشطة المتنوعة.

العمل الجاد داخل مجمع البغدادى الصناعى
العمل الجاد داخل مجمع البغدادى الصناعى

 

المبنى الإدارى داخل مجمع البغدادى
المبنى الإدارى داخل مجمع البغدادى

 

 

المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد
المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد

 

 

المجمع يوفر أكثر من 400 فرصة عمل بالأقصر
المجمع يوفر أكثر من 400 فرصة عمل بالأقصر

 

 

الوحدات بمساحات متنوعة فى المجمع
الوحدات بمساحات متنوعة فى المجمع

 

 

الوحدات من الداخل فى مجمع البغدادى
الوحدات من الداخل فى مجمع البغدادى

 

 

تشطيبات وحدات مجمع البغدادى الصناعى
تشطيبات وحدات مجمع البغدادى الصناعى

 

 

تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر
تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر

 

 

جانب من العمل فى الصناعة بمجمع البغدادى
جانب من العمل فى الصناعة بمجمع البغدادى

 

 

جانب من نتاج العمل فى مصانع مجمع البغدادى
جانب من نتاج العمل فى مصانع مجمع البغدادى

 

 

صناعة الأحذية داخل مجمع البغدادى بالأقصر
صناعة الأحذية داخل مجمع البغدادى بالأقصر

 

 

صناعة الشنط فى مجمع البغدادى بالأقصر
صناعة الشنط فى مجمع البغدادى بالأقصر

 

 

مبانى متنوعة ادارية وخدمية بالمجمع
مبانى متنوعة ادارية وخدمية بالمجمع

 

 

مصانع مجمع البغدادى ومنتجاتها بالأقصر
مصانع مجمع البغدادى ومنتجاتها بالأقصر

 

 

مصنع داخل احدي وحدات مجمع البغدادي بالأقصر
مصنع داخل احدي وحدات مجمع البغدادي بالأقصر

 

 

معدات متطورة داخل وحدات المجمع بالأقصر
معدات متطورة داخل وحدات المجمع بالأقصر

 

 

منتجات السناكس فى مجمع البغدادى
منتجات السناكس فى مجمع البغدادى

 

 

منتجات الشنط داخل مجمع البغدادى بالأقصر
منتجات الشنط داخل مجمع البغدادى بالأقصر

 

 

منتجات متنوعة داخل مجمع البغدادى
منتجات متنوعة داخل مجمع البغدادى

 

 

واجهات الوحدات مقسمة بالمجمع
واجهات الوحدات مقسمة بالمجمع

 

 

واجهة احدي الوحدات المخصصة داخل المجمع
واجهة احدي الوحدات المخصصة داخل المجمع

 


 

 


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