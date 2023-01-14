دراسة بهارفارد: يمكن العودة للشباب بتحفيز النسخة الاحتياطية الموجودة بالجسم

كتبت أمل علام

كشفت شبكة " CNN "الاخبارية، إنه في مختبرات بوسطن، استعادت الفئران العمياء بصرها، وطوّرت أدمغتها لتصبح أكثر ذكاءً وشبابًا، وتم بناء أنسجة عضلية وكلى أكثر صحة، على الجانب الآخر، تقدمت الفئران الصغيرة في السن قبل الأوان، مما أدى إلى نتائج مدمرة لكل نسيج في أجسامها تقريبًا.

عكس حياة الشيخوخة نفسها..

يمكن للعلماء عكس مسار الشيخوخة في الفئران، الهدف هو أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للبشر، قال خبير مكافحة الشيخوخة ديفيد سينكلير، أستاذ علم الوراثة في معهد بلافاتنيك بكلية الطب بجامعة هارفارد والمدير المشترك لمركز بول إف جلين، إن التجارب تظهر أن الشيخوخة عملية قابلة للعكس، ويمكن دفعها "للأمام والخلف حسب الرغبة"، لبيولوجيا أبحاث الشيخوخة.

قال سنكلير، المؤلف الرئيسي لورقة بحثية جديدة تعرض عمل مختبره والعلماء الدوليين، إن أجسادنا تحتوي على نسخة احتياطية من شبابنا يمكن تحفيزها على التجدد.

تتحدى التجارب المشتركة، التي نُشرت لأول مرة في مجلة Cell ، الاعتقاد العلمي أن الشيخوخة ناتجة عن طفرات جينية تقوض حمضنا النووي، مما يخلق ساحة من الأنسجة الخلوية التالفة التي يمكن أن تؤدي إلى التدهور والمرض والموت.

قال جاي هيون يانغ، زميل أبحاث علم الوراثة في مختبر سينكلير، والذي شارك في تأليف الورقة، إنه يتوقع أن النتائج "ستغير الطريقة التي ننظر بها إلى عملية الشيخوخة والطريقة التي نتعامل بها مع علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة."

يقوم الجينوم حرفيا بتشغيل الجينات وإيقافها، يمكن أن تحدث هذه العملية بسبب التلوث، والسموم البيئية، والسلوكيات البشرية مثل التدخين، وتناول نظام غذائي التهابي أو المعاناة من قلة النوم المزمنة. قال سنكلير إنه تمامًا مثل الكمبيوتر، تتلف العملية الخلوية حيث يتم كسر أو تلف المزيد من الحمض النووي.

وأوضح سنكلير: إن الاكتشاف المذهل هو أن هناك نسخة احتياطية من البرنامج في الجسم يمكنك إعادة ضبطها، مضيفا، "نحن نظهر سبب تلف هذا البرنامج وكيف يمكننا إعادة تشغيل النظام من خلال النقر على مفتاح إعادة الضبط الذي يعيد قدرة الخلية على قراءة الجينوم بشكل صحيح مرة أخرى.

قال سنكلير، إنه لا يهم ما إذا كان الجسم يبلغ من العمر 50 أو 75 عامًا، سليمًا أو مصابًا بالمرض، بمجرد بدء هذه العملية، "سيتذكر الجسم بعد ذلك كيف يتجدد ويصبح شابًا مرة أخرى، حتى لو كنت كبيرًا في السن أومريضًا الآن، ما هو هذا البرنامج، لا نعرف حتى الآن، في هذه المرحلة، نعلم فقط أنه يمكننا قلب المفتاح "

سنوات من البحث..

وقالت شبكة CNN الاخبارية، إنه بدأ البحث عن التحول عندما كان سنكلير طالب دراسات عليا، وكان جزءًا من فريق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اكتشف وجود جينات للتحكم في الشيخوخة، هذا الجين موجود في جميع المخلوقات، لذلك يجب أن تكون هناك طريقة لفعل الشيء نفسه عند الناس، ولاختبار هذه النظرية، بدأ في محاولة تسريع شيخوخة الفئران دون التسبب في حدوث طفرات أو سرطان.

وأكد، بدأنا في التجارب على هذا الفأر عندما كان عمري 39 عامًا، وأنا أبلغ من العمر الآن 53 عامًا، ونحن ندرس ذلك الفأر منذ ذلك الحين، وبمساعدة علماء آخرين، تمكن سنكلير وفريقه بجامعة هارفارد من تحديد عمر أنسجة المخ والعينين والعضلات والجلد والكلى لدى الفئران.

ابتكر عالم الوراثة Yuancheng Lu المتخصص في مختبر سينكلاير Sinclair Lab مزيجًا من 3 الى 4 جينات، باستخدام خلايا جلد بشري بالغ تمت إعادة برمجتها لتتصرف مثل الخلايا الجذعية الجنينية أو متعددة القدرات، القادرة على التطور إلى أي خلية في الجسم، تم حقن الكوكتيل في خلايا العقدة الشبكية التالفة في الجزء الخلفي من عيون الفئران العمياء وتشغيلها عن طريق تغذية الفئران بالمضادات الحيوية، المضاد الحيوي هو مجرد أداة، قد تكون أي مادة كيميائية حقًا، إنها مجرد طريقة للتأكد من تشغيل الجينات الثلاثة، "عادةً ما يتم تشغيلهم فقط في الأجنة الصغيرة جدًا، ثم يتم إيقاف تشغيلهم مع تقدمنا ​​في العمر."

استعادت الفئران معظم بصرها.

بعد ذلك، عالج الفريق خلايا الدماغ والعضلات والكلى وأعادها إلى مستويات أصغر بكثير، وفقًا للدراسة، اليوم، يحاول فريق مختبر سينكلاير Sinclair إيجاد طريقة لإيصال التبديل الجيني بالتساوي لكل خلية، وبالتالي تجديد شباب الفأر بأكمله مرة واحدة.

وقال ، إنه يتم ضخ مليارات الدولارات في مكافحة الشيخوخة، وتمويل جميع أنواع الأساليب لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مضيفا، إن فريقه أعاد ضبط الخلايا في الفئران عدة مرات، مما أظهر أن الشيخوخة يمكن عكسها أكثر من مرة، وهو حاليًا يختبر إعادة الضبط الجيني في الرئيسيات، لكن قد تمرعقود قبل أن تبدأ أي تجارب إكلينيكية لمكافحة الشيخوخة على البشر، ويتم تحليلها، وإذا كانت آمنة وناجحة، يتم توسيعها إلى الحجم المطلوب للموافقة الفيدرالية.

كشف سنكلير، إنه مثلما يمكن للعوامل الضارة أن تعطل الإيبيجينوم، يمكن للسلوكيات الصحية إصلاحه، وأهم نصائحه، هو التركيز على النباتات للحصول على الطعام، وتناول كميات أقل من الطعام، واحصل على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع للحفاظ على كتلة عضلاتك.