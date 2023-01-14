حياة كريمة بالمنيا.. تبطين 784 كيلو متر من الترع بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا عن أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا ضمن مبادرة حياه كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وبالتحديد فى ترعة فرع كوم الزهير الواصلة بين قريتى أبوجرير وقرية ريدة تم الإنتهاء من تلك الأعمال وتسليم الترعه فى الموعد الزمنى المحدد.

ويجرى العمل فى تطهير الترعة والعمل على إزالة الأحجار والحشائش استعدادا لأعمال التدبيش ثم الصبة الخرسانية ، لتكتمل الأعمال النهائية.

يذكر أن مديرية الرى بمحافظة المنيا، قد أعلنت أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تجاوزت النسبة حوالى 65٪ من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنية.

يأتى ذلك المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا ويجرى العمل فى 192 قرية و 757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة 23 مليار جنيه.