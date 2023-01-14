حياة كريمة بأسوان تقدم التهنئة للمحافظ لحصوله على جائزة التميز الحكومى العربى

قدم وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بأسوان برئاسة أحمد جلال مدير المكتب، التهنئة للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمناسبة حصوله على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ فى الوطن العربى من جامعة الدول العربية.

حضر اللقاء، الذى شهد تقديم درع المؤسسة للواء أشرف عطية بهذه المناسبة، اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً الدكتور محمد صلاح منسق عام المؤسسة ، بجانب المنسقين الدكتورة شيماء كمال ، والدكتورة أية جابر ، ومرقص ملاك ، بالإضافة إلى متطوع المؤسسة هشام عباس.