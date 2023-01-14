حياة كريمة بأسوان تقدم التهنئة للمحافظ لحصوله على جائزة التميز الحكومى العربى

قدم وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بأسوان برئاسة أحمد جلال مدير المكتب، التهنئة للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمناسبة حصوله على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ فى الوطن العربى من جامعة الدول العربية.
حضر اللقاء، الذى شهد تقديم درع المؤسسة للواء أشرف عطية بهذه المناسبة، اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً الدكتور محمد صلاح منسق عام المؤسسة ، بجانب المنسقين الدكتورة شيماء كمال ، والدكتورة أية جابر ، ومرقص ملاك ، بالإضافة إلى متطوع المؤسسة هشام عباس.
وتناول اللقاء عرض معدلات ونسب تنفذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع حيث تم وجارى تنفيذ 1231 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه ، وقد تم الإنتهاء من عدد 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جار العمل بعدد 619 مشروعا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنية ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.
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