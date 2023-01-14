اليوم السابع
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حبس طبيب سنتين لاتهامه بارتكاب خطأ طبى أثناء ختان طفل فى المعادى

السبت، 14 يناير 2023 09:40 م
حبس طبيب سنتين لاتهامه بارتكاب خطأ طبى أثناء ختان طفل فى المعادى حبس - أرشيفية
كتبت أحمد الجعفرى

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قضت محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل، بأمانة سر ياسر سامى، بحبس طبيب متهم بارتكاب خطأ طبى، أثناء"ختن" الطفل "ع.خ"، سنتين مع الشغل والنفاذ حضوريًا، وتعويض مؤقت مائه ألف جنيه.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن لمهنة الطب قدسية لا حد لها، تتطلب فيمن يمارسها التمكن العلمى والفنى، وأن يكون رحيمًا بالمرضى، يبذل قصارى جهده لرفع المعاناة عنهم.
 
وتابعت المحكمة، أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات، وقانون مزاولة مهمة الطب، ويبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية، وهذه الإجازة هى أساس الترخيص، الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهمة الحصول عليه قبل مزاولتها.
 
كانت والدة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، توجهت لمستشفى خاص لإجراء عملية ختان لطفلها، وبعد ساعتين من الانتظار، انتهت بخطأ طبي.
 
حررت والدة الطفل الضحية محضر قيد برقم 6437 لسنة 2022 إداري بقسم المعادي، وتم تحويله إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وعرضت الطفل على الطب الشرعي، وتم إحالة القضية للمحكمة المختصة التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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المعادى

خطا طبى

الختان



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