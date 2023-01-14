جو مشمس وانخفاض فى درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس فى دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم، حالة من الطقس غير المستقر، والتي استمرت على مدار الأيام الماضية أيضًا، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء المحافظة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسطوع الشمس، كذلك ارتفاع سرعة الرياح ومنسوب مياه نهر النيل، وسط توقعات بتساقط أمطار على بعض مدن دمياط، أبرزها مدينتى رأس البر وعزبة البرج، بالإضافة إلي مدينة دمياط الجديدة، كما شهدت الطرق السريعة في الساعات الأولى من صباح اليوم شبورة مائية كثيفة.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع درجة الطوارئ، استعدادا لأي تغييرات في حالة الطقس، كما أصدرت تعليمات للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بدمياط، بشأن استمرار انتشار معداتها بالشوارع العانة والميادين الرئيسية داخل المحافظة تحسبا لتساقط الأمطار، فضلا عن الدفع بفرق مدربة للتعامل الفوري مع ايه طوارئ تحدث بسبب حالة الطقس أو سقوط أمطار.

كما أكدت محافظ دمياط أيضا، على تكثيف حملات تطهير بالوعات مياة الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، فضلا عن عقد غرفة عمليات مركزية على مدار اليوم لمتابعة الموقف اولا بأول، إضافة إلي الاعلان عن ارقام تلقي الشكاوى للتعامل بصورة فورية مع شكاوى المواطنين حال حدوث طوارئ

وفي سياق متصل استمر العمل داخل هيئة ميناء دمياط بشكل طبيعي دون تأثر بحالة الطقس، وذلك وفق اعلان هيئة ميناء دمياط أنه استمر تداول الحاويات وسفن البضائع بشكل طبيعي، إضافة إلي استمرار حركة نقل البضائع داخل الميناء وكذلك الميناء النهري، وعن رحلات الصيد استمر العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج، وسط ترقب لأية طوارئ تحدث نتيجة حالة الطقس.