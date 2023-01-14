جون كيري: 2023 يجب أن يكون "عام الواقع" لأننا نتحرك ببطء لتحقيق الأهداف البيئية

رسالة أبو ظبي- شعبان هدية

قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، إن كل دولة تحتاج إلى تكثيف الجهود للفوز بمعركة تغير المناخ.

وفي حديثه في الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، اليوم، السبت، في أبو ظبي، أعتبر كيري، أن عام 2023 يجب أن يكون "عام الواقع" وأننا "نتحرك ببطء شديد" لتحقيق الأهداف البيئية الرئيسية، مضيفا " حتى لو ذهبنا إلى الصفر، حتى لو ذهبت الصين إلى الصفر، فإننا لا نحل المشكلة، على كل دولة أن تطور من طموحها."

وقال كيري، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الطاقة العالمية الانتقال- التقييم العالمي، إن الدول تضيع فرصة في التحول إلى الطاقة المتجددة، على الرغم من أنه "من المحتمل أن يكون التحول الاقتصادي الأكثر إثارة".



مطلوب دعم القطاع الخاص وذكر كيري أن تريليونات الدولارات لا تزال مطلوبة في المعركة ضد تغير المناخ وأن القطاع الخاص يمكن أن يقود الجهود العالمية، موضحا أنه لا توجد حكومة في العالم لديها ما يكفي من المال للقيام بما نحتاج إلى القيام به ملمحا إلى القطاع الخاص والشركات الكبرى التى لديها الفرصة، قائلا:"نحن نتحدث عن التريليونات، من لديه التريليونات؟ القطاع الخاص لديه التريليونات". وشدد كيري على أن هناك ضرورة أن تبدأ أموال القطاع الخاص في الانتقال إلى الصفقات القابلة للتمويل، والتي تجلب التنمية إلى أجزاء من العالم تم استبعادها، مشيرا إلى أن هذا يتطلب تجنيد الجميع في الجهود المبذولة لتكون قادرًا على الانتقال إلى نوع العالم والاقتصاد الذي نحتاجه.

تونجا وأهداف طموحة للعمل المناخي ومن جانبه قال سياوسي سوفاليني، رئيس وزراء تونجا- إحدى الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي- إنهم يتعاونون بشكل متزايد مع الشركات الخاصة لتحقيق أهدافهم الوطنية، حيث تحاول الدولة تحقيق 70 % من توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وكان هدفها السابق هو تحقيق الرقم بحلول عام 2030، لكنها جددت أهدافها بعد ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، والكهرباء وأسعار المواد الغذائية والشحن.

وأضالف رئيس وزراء تونجا ، "في المحيط الهادئ معروف أننا نشعر بالإحباط بسبب الافتقار إلى الوصول إلى التمويل من التسهيلات المناسبة، لذا البديل الآخر هو العمل مع القطاع الخاص في مشاريع قابلة للتمويل، وهذا ما يحدث، وهذا هو السبب في أنها سمحت لنا بالحصول على هذا الهدف الطموح للغاية للطاقة المتجددة."