جون كيري: 2023 يجب أن يكون "عام الواقع" لأننا نتحرك ببطء لتحقيق الأهداف البيئية

مطلوب دعم القطاع الخاص
وذكر كيري أن تريليونات الدولارات لا تزال مطلوبة في المعركة ضد تغير المناخ وأن القطاع الخاص يمكن أن يقود الجهود العالمية، موضحا أنه لا توجد حكومة في العالم لديها ما يكفي من المال للقيام بما نحتاج إلى القيام به ملمحا إلى القطاع الخاص والشركات الكبرى التى لديها الفرصة، قائلا:"نحن نتحدث عن التريليونات، من لديه التريليونات؟ القطاع الخاص لديه التريليونات".
وشدد كيري على أن هناك ضرورة أن تبدأ أموال القطاع الخاص في الانتقال إلى الصفقات القابلة للتمويل، والتي تجلب التنمية إلى أجزاء من العالم تم استبعادها، مشيرا إلى أن هذا يتطلب تجنيد الجميع في الجهود المبذولة لتكون قادرًا على الانتقال إلى نوع العالم والاقتصاد الذي نحتاجه.
تونجا وأهداف طموحة للعمل المناخي
ومن جانبه قال سياوسي سوفاليني، رئيس وزراء تونجا- إحدى الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي- إنهم يتعاونون بشكل متزايد مع الشركات الخاصة لتحقيق أهدافهم الوطنية، حيث تحاول الدولة تحقيق 70 % من توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وكان هدفها السابق هو تحقيق الرقم بحلول عام 2030، لكنها جددت أهدافها بعد ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، والكهرباء وأسعار المواد الغذائية والشحن.
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