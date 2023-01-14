جمعية المصدرين المصريين تعرض رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات

كتب - إسلام سعيد

تنظم جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، الثلاثاء المقبل، احتفالية بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها، لتكريم مؤسسيها وكبرى الشركات المصدرة في مختلف القطاعات، لدورها الفاعل في نمو الاقتصاد المصري، وذلك تماشيا مع التوجهات السياسية للدولة المصرية بزيادة الصادرات.

وخلال الاحتفالية، سيعلن رئيس مجلس الإدارة محمد قاسم "رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية"، بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والاتحادات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بمختلف قطاعاتها، بحضور الجهات المعنية بملف الصادرات من الوزارات والسفارات والهيئات والبنوك والمجالس التصديرية والغرف الصناعية والتجارية ورجال الأعمال.

كما سيعرض المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، تعريفا بخدمات الجمعية التي حرصت على تقديمها خلال 25 عاما السابقة من تأسيسها لمساعدة المصدرين ورواد الأعمال بمختلف القطاعات مما كان له أبلغ الأثر في حدوث زيادة مطَّردة للصادرات المصرية، والتي قد تم تطويرها للتوائم مع منظور مجلس الإدارة الجديد من حيث اختراق أسواق جديدة وتقديم منتجات مستحدثة لدول العالم المستهدفة، وتنوع المنتجات التي يتم تصديرها إلى مختلف الدول والتوسع في أسواق مختلفة خاصة السوق الأفريقي والآسيوي وسوق أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد الأوراسي.

‏كما سيلقي خلال الحفل المهندس شادي المنزلاوى – الأمين العام، الضوء على التوجه الجديد لجمعية المصدرين المصريين والذي يتواكب مع متطلبات العصر والتطور التكنولوجي وبما يتيح كسب أصدقاء والشركاء من مختلف الجهات الداعمة للاقتصاد المصري وبناء جسور للتعاون والتواصل في شتى بقاع الارض.