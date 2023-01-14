توجيهات رئاسية بمسار متكامل لتنمية شمال سيناء.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها توجيه الرئيس السيسى باستمرار مساهمات «تحيا مصر» فى إطار الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

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الرئيس السيسى يوجه باستمرار مساهمات «تحيا مصر» فى إطار الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.. الرئيس يتابع نشاط الصندوق والدور الحيوى والآخذ فى التطور منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية



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