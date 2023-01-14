"تعليم القليوبية" تتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمدارس

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة لمتابعة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في جميع المراحل التعليمية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية العامة والفنية)، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية في مراكز ومدن محافظة القليوبية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشددت سماح إبراهيم، خلال الجولة، على عدم حيازة طلاب صفوف النقل التليفونات المحمولة، أو أي وسيلة غش الكترونية، مع الالتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وقص الشعر وعدم ارتداء زي يخالف الزي المدرسي.

كما أكدت على أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وربطها بغرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وتذليل ما يعترضها من معوقات، وسوف يتواجد بها موجه عام المادة واللجنة التي وضعت الامتحانات لمتابعة أية شكاوى أو مشكلات وحلها بسرعة.

كما وجهت مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري إدارات المتابعة والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة والعمل على توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون معوقات، وضرورة توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس والأمن لتوفير سبل الدعم للطلاب.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والمهنية، اليوم السبت، حيث تضمنت الجداول امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي السبت 14 يناير 2023، وتستمر حتي 15 يناير 2023، لمدة يومان، كما تنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي تعليم مجتمعي، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي عام، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير 2023، لمدة 4 أيام.

كما تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي صم، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف الخامس الابتدائي صم السبت 14 يناير 2023، حتي الإثنين 16 يناير، لمدة 3 أيام، وأيضا امتحانات الصف السادس والسابع والثامن الابتدائي صم السبت 14 يناير 2023، حتي 17 يناير، لمدة 4 أيام.

وبالنسبة لامتحانات المكفوفين، فمن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي مكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، أما الصف الخامس والسادس الابتدائي مكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك النقل الإعدادي المهني، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام.



مدرسة شبلنجة الثانوية بنات