تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقريتى البياضية وأبو قرقاص البلد في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تتوقف، ومركز ابوقرقاص أحد المراكز التى تشهد تطورا كبيرا فى المشروعات ضمن المبادرة، حيث ترى المشروعات بدأ من قرية منسافيس أول قرية من ناحية الشمال حتى الوحدة المحلية بقرية البيهو ناحية الجنوب، وكذلك مركز ملوى ويجرى فيه الكثير من المشروعات الخدمية فى مختلف القرى.



ومن بين تلك المشروعات مشروع إنشاء المركز الطبي بقرية البياضية والذى تم الإنتهاء من أعمال صبة سقف الدور الثاني من الأعمال الخرسانية،إلى جانب تركيب الأعمده الكهربائيه للشوارع المحرومه بقريه الروضه حيث تم الانتهاء من تركيب 70 عامودا خلال الأسبوع الماضى وبلغت عدد الإعمده التي تم تركيبها بقريه الروضه إلى 710 أعمدة.



أما فى الوحده المحليه لقرية أبو قرقاص البلد يجرى إحلال وتجديد الوحدات الصحية بقرية أبو قرقاص البلد وقرية منهرى وقرىة الكرم وإنشاء الوحدة الصحية بقرية منشأة دعبس وكذلك مد خطوط الإنحدار وإنشاء محطة الصرف الصحي، وإنشاء الغرف المنزلية بقرية أبو قرقاص البلد وقربة منهرى وقربة الكرم وقرية منشأة دعبس ومنشأة زعفرانه وزعفرانه البلد والسنبلاوين ومشروع إنشاء المجمع الزراعي بالجمعية الزراعية بقرية أبو قرقاص البلد.



هذا إلى جانب مشروعات شروع، مجمع المصالح بقرية أبو قرقاص البلد، تطوير ورفع كفاءة مدرسة الإتحاد بقرية أبو قرقاص البلد ومدرسة منهرى الابتدائيه ومدرسة الشهيد علاء شحاته بقرية الكرم، إحلال وتجديد مدرسة منهرى الإعدادية، تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية أبو قرقاص البلد، زرع أعمدة الإنارة وشد الاسلاك وعمل فورم ودهانات لاعمدة الاناره بجميع القرى بدائرة الوحدة، مد خطوط المياه للمناطق المحرومه وتغيير المواسير الاسبيستوس لجميع القرى بدائرة الوحدة، مد خطوط خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة زعفرانه وزعفرانه البلد و إحلال وتجديد كوبري القلع على ترعة حافظ الشرقيه بقرية أبو قرقاص البلد، وكذلك إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية منشأة دعبس.





جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



