تعرف على جهود الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق:

فى مجال الأمن العام:

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – بورسعيد- الشرقية - الإسماعيلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (90) متهم، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 46 قطعة سلاح أبيض).

•ضبط (39) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

•تنفيذ (4219) حكم قضائى متنوع.

•ضبط (152) قضية متنوعة.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (557) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ – السويس- القليوبية - قنا - المنوفية - الشرقية - جنوب سيناء – الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - المنيا – الأقصر - سوهاج – أسوان - مطروح - البحر الأحمر - الإسماعيلية – الوادى الجديد – البحيرة - الفيوم) ، وبحوزتهم (170 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

تم ضبط (532) قطعة سلاح نارى أبرزها (40 بندقية آلية – 22 مسدس– 46 بندقية غير مششخنة – 424 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 40 خزينة).

•ضبط (1296) قطعة سلاح أبيض.

•ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (مسدس – 11 فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

.ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إعترفوا بإرتكاب (33 حادث متنوع).

.ضبط (97) قضية أحداث.

.ضبط (2545) قضية مرافق عامة.

.إعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها.

.كشف غموض (38) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (49) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تم تنفيذ (367426) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

• (1303) حكم جناية .

• (138706) حكم حبس.

• (175185) حكم غرامة.

• (52232) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى:

•القضايا التموينية:

•ضبط (16) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (16 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2160 جنيه).

•ضبط (62) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (3481485 لتر ).

•ضبط (969) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2448٬683) طن ، أبرزها ضبط (253) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (356٬493 طن – 15516 عبوة غذائية متنوعة – 12128 لتر) وكذا ضبط (66) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (1٬200 طن "سكر" – 1418 عبوة زيت تموينى).

•ضبط (2439) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (71,700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 68,490 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 400 رغيف بلدى مدعم – 138 بطاقة ذكية – ماكينة صرف).

•ضبط (12) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (8,350 طن دقيق أبيض "عينى" – 116,657 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 640 عبوة –6868 لتر "زيت طعام – خل طعام – عصائر" - 3500 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).

•ضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (13,750 طن أعلاف حيوانية "عينى")، و2 قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (12طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (24) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (83,669 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وضبط (21) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (785,250 طن أعلاف حيوانية "عينى" ، 6,500 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى"، 93,700 طن مخصبات زراعية – 1707 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية – 17 قطعة أدوات تصنيع).

•ضبط (20) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (55,440 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (180) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (141,446 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (35) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير بمضبوطات بلغت (569,781 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (415) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت (1325,523طن أرز شعير "مستندى").

•ضبط (64) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (4,680 طن دقيق بلدى "عينى" - 9,499 طن "سكر ، أرز" تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام ، مكرونة ، بسكويت"- 12 بطاقة تموينية ذكية - 12,650 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى").

•ضبط (2570) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

•ضبط (141) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (44,970 طن دقيق أبيض "عينى" - 25,845 طن سلع ومواد غذائية متنوعة - 350 رغيف سياحى - 45 طن أسمدة زراعية "عينى" – 150 كيلو جرام دهانات).

•ضبط (8) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (55 طن "أسمنت" - 10 طن "حديد تسليح").

•ضبط (296) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (15920عبوة "سجائر").

قضايا التيار الكهربائى:

•ضبط (68071) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,912,558) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:-

•ضبط (1695) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,243,608,827) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (10,414,982) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة:

•ضبط (87) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (151,127,519 مليون جنيه)، أبرزها:

ضبط عدد (85) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (112,127,519مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

•ضبط (75) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (حيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء).

•ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين، إرتكبوا (4) وقائع.

قضايا المصنفات:

•ضبط (237) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : ضبط (132) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (515) تمثلت فى (عبوات وأدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر – وحدة معالجة مركزية – أختام أكلاشية – عدد من الملصقات والعبوات الكرتونية الفارغة – أجهزة إستقبال الإشارة – أجهزة ريسيفر – جهاز إنكورد - جهاز موديوليتور) ، وضبط (105) قضية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية قبل (عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

•ضبط (543) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (997) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(1084) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و(195) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و(79) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين (888) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات:

تم ضبط عدد (2056) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2259) متهم.

•كمية من مخدر البانجو ، وزنت (350, 3597 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (1595,707 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (140,940 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (78,694 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (34,591 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الفودو وزنت (1,450 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الأفيون وزنت (910 جرام).

•كمية من مخدر الكوكايين وزنت (40 جرام).

•عدد (28,324 قرص مؤثر).

•عدد (17,137 قرص ترامادول مخدر).

•عدد (1010 قرص كبتاجون - 10,826 كيلو جرام من ذات المخدر).

•كمية من مخدر ماكستون فورت (20 سم3).

•ضبط (2) قضية غسل أموال بلغ الإجمالى قرابة (65٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة .

•ضبط (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

•هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (156,000,000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (49) قضية بإجمالى (53) متهم بمضبوطات بلغت (6طن و 211 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

.ضبط (610737) مخالفة مرورية متنوعة.

.ضبط (391944) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (529 سيارة – 63 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (4217) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

•المرور على 99 مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل707 من سائقى حافلات المدارس ، تبين سلبية جميع العينات.

•فحص 616 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

•إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل2953 من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية 101 سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

•فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة : تم ضبط عدد (954) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1218) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (2807) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2997) مخالفة ملصقات.

•ضبط عدد (39) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط عدد (244) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (451) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (279) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ:

ضبط (4) قضايا تهريب (بضائع – عقاقير طبية) ، و29 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى:

ضبط (2276) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.