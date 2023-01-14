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تعرف على تمثال "الطحان".. أيقونة إبداعية بمتحف آثار الغردقة يعود للدولة القديمة

السبت، 14 يناير 2023 12:30 ص
تعرف على تمثال "الطحان".. أيقونة إبداعية بمتحف آثار الغردقة يعود للدولة القديمة تمثال الطحان بمتحف الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة 

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يقع داخل متحف اثار الغردقة، قطعة اثرية مميزة تمثل تجسيد لمهنة الطحان، يرجع تاريخها الدولة القديمة ما بين 2686 إلى 2125 قبل الميلاد، ومصنوع مع الحجر الجيرى الملون.

 

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة أن تمثال الطحان يعتبر ضمن القطع الأثرية التى اختصها الفنان المصرى بحرفية وهى عبارة تمثال من الحجر الجيرى الملون يجسد مهنة الطحان، حيث يصور هذا التمثال الصغير رجلاً يقوم بطحن الحبوب بشكل نشيط.

 

وأضاف أن الخبز كان غذاءً أساسيا فى مصر القديمة، ولايزال حتى اليوم على موائد المصريين، وقد احتاجه المتوفى تمامًا مثل الأحياء، حيث كان يضعونه فى مقابر المصريين القدماء، وظهر هذا فى العديد من التماثيل المكتشفة فى المقابر.

 

كما تظهر فى مراحل مختلفة لصناعة الخبز، فقد ظهر البعض وهم يعدون العجين والبعض الأخر وهم يطحنون الحبوب أولاً وأن وجود هذه الخطوة الأولى فى عملية صناعة الخبز يمكن أن تستمر مما يضمن للمتوفى حصوله على كل الخبز الذى يحتاجه إلى الأبد.

 
تمثال الطحان بمتحف الغردقة
تمثال الطحان بمتحف الغردقة

 

 


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