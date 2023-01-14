اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 10:11 ص
أكرم القصاص
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تعرف على أهم أرقام الطوارئ والأزمات فى مدينة الغردقة 

السبت، 14 يناير 2023 09:00 ص
تعرف على أهم أرقام الطوارئ والأزمات فى مدينة الغردقة  محافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة 

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ينشر "اليوم السابع" أهم أرقام تليفونات الطوارئ والخدمات العاجلة التى يحتاجها أهالى مدينة الغردقة وزوارها، خاصة أنها من أهم المدن السياحية، حيث أن مفتاح محافظة البحر الأحمر الذى يسبق الأرقام الأرضية هو 065.. تعرف على الأرقام من خلال النقاط الآتية 

- حى شمال الغردقة 3502739

- حى جنوب الغردقة 3441560

- مرفق إسعاف البحر الأحمر 123 / 3544364 / 3544361

- مديرية الصحة 3546332

- الحماية المدنية " المطافئ " 3546814

- النجدة 122

- شركة مياه الشرب 3444597 / 3444591 / 3482859

- شركة الكهرباء 3546060 / 3547425 / 3547594

- شركة الغاز 3557588

- مديرية التموين 3546500 / 3456329 / 3443287

- إدارة المرور 3550554 / 3550553

- الطرق والكبارى 3546489

- قسم أول الغردقة 3463203

- قسم ثان الغردقة 3556239

- التضامن الاجتماعى 3546338 

- الطب البيطرى 3541896

- المصرية للاتصالات 3547667

- المياه الجوفية 3543449

 

 


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