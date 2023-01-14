تعرف على أهم أرقام الطوارئ والأزمات فى مدينة الغردقة 

ينشر "اليوم السابع" أهم أرقام تليفونات الطوارئ والخدمات العاجلة التى يحتاجها أهالى مدينة الغردقة وزوارها، خاصة أنها من أهم المدن السياحية، حيث أن مفتاح محافظة البحر الأحمر الذى يسبق الأرقام الأرضية هو 065.. تعرف على الأرقام من خلال النقاط الآتية

- حى شمال الغردقة 3502739

- حى جنوب الغردقة 3441560

- مرفق إسعاف البحر الأحمر 123 / 3544364 / 3544361

- مديرية الصحة 3546332

- الحماية المدنية " المطافئ " 3546814

- النجدة 122

- شركة مياه الشرب 3444597 / 3444591 / 3482859

- شركة الكهرباء 3546060 / 3547425 / 3547594

- شركة الغاز 3557588

- مديرية التموين 3546500 / 3456329 / 3443287

- إدارة المرور 3550554 / 3550553

- الطرق والكبارى 3546489

- قسم أول الغردقة 3463203

- قسم ثان الغردقة 3556239

- التضامن الاجتماعى 3546338

- الطب البيطرى 3541896

- المصرية للاتصالات 3547667

- المياه الجوفية 3543449