تعرف على أفضل خيارات لعلاج حصى المرارة

كتبت إيناس البنا

حصى المرارة عبارة عن قطع صلبة تشبه الحصى تتطور في المرارة ، وهي عضو صغير تحت الكبد، إذا كان لديك ، يمكن لطبيبك أن يشخصك بالتحصي الصفراوي.

ينتج الكبد الصفراء التي تساعد على الهضم، ويتم تخزين هذا السائل الهضمي في المرارة، النفايات مثل الكوليسترول والبيليروبين ، التي ينتجها جسمك أثناء تكسير خلايا الدم الحمراء ، تنقلها الصفراء أيضًا.

يمكن أن تتطور حصوات المرارة من هذه الأشياء، كما يمكن أن تكون حصوات المرارة بأحجام مختلفة تتراوح من حجم حبة الرمل إلى كرة الجولف.

قد تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تسد القناة الصفراوية وتسبب عدم ارتياح يحتاج إلى عناية طبية فورية، ولكن إذا كنت تعاني من حصوات المرارة المصحوبة بأعراض ، فيمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من العلاجات المتاحة اليوم.

خيارات علاج حصوات المرارة

وفقا لموقع " healthsite"، يعتبر استئصال المرارة أو الجراحة لاستئصال المرارة هو العلاج المعتاد لحصوات المرارة المصحوبة بأعراض. يمكن القيام بذلك من خلال التنظير الداخلي أو تنظير البطن أو الجراحة المفتوحة.

1. التنظير

التنظير الداخلي يستخدم لإزالة حصوات المرارة من القنوات الصفراوية ليست هناك حاجة إلى قطع لهذا الغرض.، يسمح الأنبوب الطويل الذي تم إدخاله في الحلق بخروج حصوات المرارة عن طريق إزالة المرارة ، يتم التخلص من حصوات المرارة (استئصال المرارة). غالبًا ما يكون تنظير البطن ، وهو إجراء جراحي طفيف التوغل ، قادرًا على القيام بذلك.

2. تنظير البطن

في استئصال المرارة بالمنظار، يتم إدخال كاميرا صغيرة تسمى منظار البطن عبر "شقوق ثقب المفتاح" الصغيرة في بطنك لإجراء العملية، من خلال ثقب مفتاح واحد ، يضع الجراح منظار البطن قبل استخدام منظار آخر لإزالة المرارة، بالمقارنة مع الجراحة التقليدية "المفتوحة" ، تؤدي الشقوق الصغيرة إلى تقليل الانزعاج بعد الجراحة والتعافي بشكل أسرع.

3. الجراحة المفتوحة

قد يحتاج بعض الأفراد إلى جراحة مفتوحة لعلاج مشاكل أكثر خطورة، إذا خضعت لعملية جراحية مفتوحة، فستحتاج إلى التعافي في المنزل لفترة أطول من الوقت بسبب الشق الأكبر وإقامة أطول في المستشفى لاحقًا، إذا واجه جراحك صعوبات أثناء الإجراء، فقد يلزم تحويل بعض عمليات استئصال المرارة بالمنظار إلى جراحة مفتوحة.

إذا واجهت أي شيء مثل المغص الصفراوي أو نوبة حصوة المرارة أو نوبة في المرارة (ألم شديد في البطن بسبب انسداد القناة الصفراوية بسبب الحصوة)، احصل على المساعدة على الفور. يكون الانزعاج الصفراوي خفيفًا ويستمر من ساعة إلى عدة ساعات ، ويزداد على مدار 20 دقيقة تقريبًا. الربع الأيمن العلوي من بطنك هو المكان الذي يحدث فيه غالبًا ، ولكن يمكن أن يتواجد أحيانًا في مكان آخر، يسبب قيئًا متكررًا ، على الرغم من أن الألم لا يخفف عن طريق القيء.

تعد حصوات المرارة شائعة، إلا أن غالبية الأفراد لا يعانون من أي أعراض، من المحتمل ألا تكون على دراية بوجودها إذا بقيت في المرارة، ومع ذلك ، بمجرد تحركهم ، فإنهم يشكلون تهديدًا. عندما تدخل الشقوق الصغيرة في نظامك الصفراوي الحساس ، فإن هذه الأجزاء الصغيرة التي تشبه الحصى يمكن أن تسبب الكثير من الضرر.

عندما تظهر حصوات المرارة لأول مرة ، خاصة إذا لم تكن على علم بإصابتك بها ، يمكن أن تكون نوبة المرارة قوية ومخيفة. قد تكون التوصية بالجراحة كدورة علاج مقلقة. ومع ذلك ، فإن استئصال المرارة بالمنظار هو علاج روتيني له نتائج جيدة، في غضون ساعات من ظهور الأعراض الأولية ، قد تنتهي رحلتك بأكملها.