اليوم السابع
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تأجيل محاكمة فلاح متهم بقتل شخص بسبب خلافات بالقناطر الخيرية لجلسة بعد غد

السبت، 14 يناير 2023 03:15 م
تأجيل محاكمة فلاح متهم بقتل شخص بسبب خلافات بالقناطر الخيرية لجلسة بعد غد محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بمنطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لوجود خلافات سابقة بينهم لجلسة بعد غد لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22926 لسنة 2021، جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 3124 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 22 / 7 / 2021، قام " أشرف س.أ"، 50 سنة، فلاح ومقيم بالخرقانية بدائرة مركز القناطر الخيرية، بقتل المجنى عليه "عبد الفتاح محمد عبد الخالق"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت التيه وعقد العزم على إزهاق روحه وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أضمر الشر في نفسه وأعد لهذا الغرض سلاح ناري "طبنجة" وانتظر المجني عليه بمكان أيقن مروره فيه سلفاً متربصاً به وما أن أبصره حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية أحدهم استقرت برأسه قاصداً ذلك إزهاق روحه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

 
 

 


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