اليوم السابع
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برتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكميائية للقوات المسلحة وجامعة الفيوم

السبت، 14 يناير 2023 12:55 م
برتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكميائية للقوات المسلحة وجامعة الفيوم
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة، ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات العلمية .
 
قام كلاً من اللواء أركان حرب عبدالحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكميائية والأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف تحقيق الإستفادة المتبادلة من الكوادر العلمية والفنية ومنظومات التحاليل المعملية والبحثية لكلا الجانبين بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتعظيم الإستفادة من الخبرات فى المجالات ذات الإهتمام المشترك .
 
حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة الفيوم .
 
 

حرب كيماويه

الجيش المصرى

القوات المسلحه

جامعه الفيوم



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