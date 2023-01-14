بدء اجتماعات الوكالة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ومنتدى الطاقة العالمي في أبوظبي

رسالة أبوظبي- شعبان هدية

تعقد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آﯾرﯾﻧﺎ"، اجتماعاتها اليوم وغدا في مستهل أسبوع أبو ظبي للاستدامة، وﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن 168 ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، بينهما مصر.

وﯾﺣﺿر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ في دورﺗﮭﺎ اﻟـ 13، رؤﺳﺎء دول و وزراء بينهم وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وﻣﻣﺛﻠون ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﮭدف ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﺟﻧدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ.

ﻣﻧﺗدى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷطﻠﺳﻲ كما يبدأ ﻣﻧﺗدى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷطﻠﺳﻲ، اليوم، السبت اجتماعاته بمشاركة ﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم، ورواد اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﻗﺎدة اﻟﻔﻛر ﻟوﺿﻊ أﺟﻧدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، ودراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟطﺎﻗﺔ.

وﯾﻌد اﻟﻣﻧﺗدى اﻟذي ﯾﻧﻌﻘد ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳوق واﻟﺷؤون اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ، وﺑﻧﺎء اﻟﺷراﻛﺎت، واﺳﺗﻌراض أﻓﻛﺎر اﻟﺧﺑراء ﺣول ﺗوﺟﮭﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

وﯾﻘﺎم اﻟﻣﻧﺗدى ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ وﺷرﻛﺔ ﺑﺗرول أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ "أدﻧوك" وﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، وﯾرﻛز ﻣوﺿوع ﻣﻧﺗدى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷطﻠﺳﻲ ﻟﻌﺎم 2023 ﻋﻠﻰ "اﻟرﺑط وﻣواﺻﻠﺔ اﻟزﺧم ﺑﯾن ﻣؤﺗﻣري اﻟﻣﻧﺎخ COP27 وCOP28.



ﻣﻠﺗﻘﻰ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام

ويعد ﻣﻠﺗﻘﻰ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام أﺣد اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟراﺋدة ﻟﺳوق أﺑوظﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام ودﻓﻊ رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.

ﺗﻘﺎم اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻣﻠﺗﻘﻰ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام ﺧﻼل أﺳﺑوع أﺑوظﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ 2023، وﯾﺳﺗﻘطب اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ أﻛﺛر ﻣن 200 ﻣن اﻟﻘﺎدة واﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن، ﺑﮭدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣوار ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ وﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل.

ويناقش ملتقى التمويل المستدام 2023 من خلال أربعة محاور وهي "اﻟدور اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة واﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﺟل إﺣداث اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣطﻠوب".

وتنطلق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 اليوم، السبت، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لصياغة مستقبل الكوكب، ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام.

فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي والإعلان عن الاستراتيجية الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28، وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة بعد غد الإثنين 16 يناير، وتعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومبادرة "ابتكر"، ومركز شباب من أجل الاستدامة من 16 إلى 18 يناير، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجدّدة في 17 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 18 يناير.