انطلاق امتحانات الترم الأول بالدقهلية ووكيل التعليم يتفقد عددا من اللجان

الدقهلية - محمد الحبشي

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لعدد من المراحل الدراسية المختلفة، وتفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لجان مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات شملت جولته مدارس العائلة المقدسة الخاصة ومدرسة سيدى يونس الإبتدائية، ومدرسة الثورة الابتدائية، ومدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط، ومدرسة جيهان السادات الثانوية.

واستهل "ناصر" جولته بتفقد مدرسة سيدى يونس الابتدائية ومدرسة الثورة الابتدائية ومدرسة العائلةالمقدسة الخاصة حيث استأنفت الامتحانات اليوم للمرحلة الابتدائية والإعداية.

ويؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائي مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، طلاب الصف الخامس الابتدائي مادة الرياضيات ومادة Ict ، وطلاب الصف الأول الاعدادى مادة العلوم والتربية الفنية.

واطمأن " شعبان"، على حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أخطاء بأوراق الأسئلة والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج وأنتظام سيراللجان.

وتوجه" شعبان" لتفقد مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط، ومدرسة جيهان السادات الثانوية، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة اللغه العربية.

واستقبلت مدارس المحافظة 63775 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى لآداء الامتحان وتم تجهيز اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الإمتحانات إلكترونيًا.

وشدد ناصر على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل وتتواصل بشكل متواصل ومستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات على الفور حال حدوثها، موجها مديرى الإدارات التعليمية وموجهى المواد والتطوير التكنولوجى بمتابعة أعمال الامتحانات.

و جدير بالذكر أن إجمالى الصف الأول الثانوى 63775 طالبا وطالبة، طلاب انتظام 51387 طلاب خدمات 2867 طلاب منازل، 9521 وإجمالى الصف الثانى الثانوى 56639 طالب انتظام 48456 طلاب الخدمات 2072 طلاب المنازل 6111 و اجمالى الصفين 120414، واجمالى عدد طلاب الصف الخامس الابتدائي 146660 طالب وطالبة اجمالى عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي 144280 طالب وطالبة واجمالى عدد طلاب الصف الأول الاعدادى 135017 طالب وطالبة.