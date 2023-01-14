اليوم.. انطلاق امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثانى الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب فى مختلف الإدارات التعليمية امتحانهم الأول فى مادة اللغة العربية، وذلك وفق الجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى ستشمل على نسبة 85٪ اختيار من متعدد (إلكتروني) و15% للأسئلة المقالية.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

وشدد على تواجد مسئولى وحدة (IT) والتطوير التكنولوجى بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

ومن جانبها، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنبيهات وتعليمات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يمنع وضع أى برنامج أو ملف أو تهكير التابلت أو تغيير برامج التابلت مع ضرورة تحديث التابلت ومنصة الامتحان تكون v1.6.9.

وشددت على عدم فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو استخدام أى برامج وقت الامتحان وسوف تتسلم ورقة مفاهيم لكل مادة وعدم تغيير التابلت إلى الشاشة السوداء أو إلغاء شريط المهام أسفل شاشة التابلت الخاص بالتنقل، وشحن بطارية التابلت وزيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى وكتابة كود الامتحان المسلم للطالب بطريقة سليمة وكذلك الباسورد.

ونوهت إلى عدم تقسيم الشاشة على المنصة لتجنب غلق الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من المنصة، كنا وجهت بأنه بعد الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة يضغط الطالب على إنهاء، مع عدم الخروج من اللجنة أو من المدرسة حتى يتم التأكد من تسليم الامتحان.



جدول الامتحانات