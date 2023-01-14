وقال ابن مبارك - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسعى لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، إلا أن حقيقة عدم وجود شريك يؤمن بالسلام يجهض الجهود التي تبذل لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.



وأشار وزير الخارجية اليمني إلى الطبيعة العدوانية لمليشيا الحوثي وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة عموما، مشيرا إلى وجود مؤشرات قوية على إدراك المجتمع الدولي لذلك ولبطلان الدعاية الحوثية.



من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن واستمرارها في المساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، مؤكدا دعم بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.