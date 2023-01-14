المؤبد لعامل والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين اعتدوا على سيدة وشاب فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غريب، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لـ3 متهمين آخرين، لاتهامهم بالتعدي على سيدة وشاب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4796 لسنة 2022 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 716 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2021 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث قام كل من: "أحمد س م"، عامل، ومقيم المطرية، و"محمد ع ع"، عامل ومقيم بيجام، و"محمد س ي"، 26 سنة، جزار، ومقيم المطرية، و"صابر ع ع"، 38 سنة، عامل ومقيم شبرا الخيمة، واقعوا المجني عليها "ص ر.ع"، بغير رضاها وكان ذلك تحت تهديد أدوات "مطواه، كتر"، موضوع الاتهام الأخير، بأن دلفوا إلى مسكنها وأشهروا الأدوات في وجهها مهددين إياها بالإيذاء.

وتابع أمر الإحالة، أنه قام المتهم الأول بالتعدي عليها مشهرًا سلاحه الأبيض مهددا إياها، وقام المتهم الثاني بتصوير تلك الواقعة مستخدمًا هاتف جوال حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين أيضا هتكوا عرض المجني عليه "تامر أ.ع"، بالقوة والتهديد مستخدمين أدوات المار ذكرها بالوصف السابق بأن قام المتهم الثالث بإرغامه علي نزع ملابسه وقام المتهم الثاني بتصويره عاريًا مستخدمًا هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، كرهًا عنه بأن أشهر المتهمين الثاني والرابع بوجه أدوات المار ذكرها بالوصف الأول مهددين إياها بالإيذاء مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين هددوا المجني عليهما " تامر أ.ع"، و"صابرين ر.ع" بإفشاء أمورا تحصلوا عليها عن طريق التقاط مقطع مرئي لمواقعه المجنى عليها، عرض المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.