اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 02:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: بدء تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 1700 ميجا وات مارس المقبل

السبت، 14 يناير 2023 02:00 ص
الكهرباء: بدء تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 1700 ميجا وات مارس المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن العام الحالى سيشهد تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال الطاقة المتجددة خلال موتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، مؤكدا: أنه خلال اﻻشهر القليلة المقبلة سيتم البدء فى تنفيذ عدد من محطات الشمس و الرياح بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات و باستثمارات أجنبية تصل إلى مليار و700 مليون دولار.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجا وات من الشمس والرياح فبراير المقبل، والمحطة اﻷولى بقدرة 500 ميجا وات بكوم آمبو والثانية بمنطقة رأس غارب.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجا وات مارس المقبل بمنطقة رأس غارب بالتعاون مع تحالف شركة أوراسكم، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمحطة تصل إلى 500 مليون دولار علاوة على محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات بمنطقة كوم آمبو بمحافظة أسوان.

وتابع المصدر، أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040 والاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

وأكد المصدر، أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشمس

الرياح

مشروعات الطاقة المتجددة



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء: مصر بدأت فى إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:00 ص

الكهرباء: زيادة القدرات بشبكات الصعيد من 3400 ميجا وات لـ12 ألف ميجا

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:00 ص

12ألف ميجاوات لتلبية احتياجات الصعيد من الكهرباء بـ100مليار جنيه.. المتحدث باسم الوزارة: محطة إنتاج واحدة لخدمة الصعيد حتى 2014.. وإنشاء أول مركز إلكتروني لإصدار فواتير الاستهلاك.. وشكاوى الانقطاعات أصبحت نادرة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:00 م

الكهرباء: صيانة جميع المهمات قبل بدء فصل الشتاء وراء استقرار الشبكة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:22 م

مرفق الكهرباء: وضع الأطعمة ساخنة بالثلاجة تتسبب فى ارتفاع قيمة الفاتورة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:11 م

رئيس كهرباء مصر العليا لـ"اليوم السابع": 100 مليون جنيه لاستكمال أعمال تطوير شبكة توزيع "سوهاج" خلال 2023.. صدقى: بدء تطوير الشبكات بـ111 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.. ويؤكد: شكاوى اﻻنقطاعات بالصعيد شبه منعدمة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة