القبض على موظف أصاب طالبا داخل معهد أزهرى بسبب الإزعاج فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على موظف، لاتهامه بالتسبب في إصابة طالب بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في البدرشين، بجرح في رأسه، نتيجة إلقاء حجر عليه أثناء تواجده يالمعهد لأداء الامتحان، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لمحاولته إيقاف الإزعاج الصادر من الطلاب في المعهد الملاصق لمسكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض طالب لاعتداء بحجر وإصابته برأسه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر أفراد أسرة المصاب، أنه طالب بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في قرية بالبدرشين، وأثناء تواجده بالمعهد لأداء الامتحان، ألقى عليه موظف مسكنه مجاور للمعهد حجرا أصابه برأسه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لصدور إزعاج من الطلاب، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.