الفريق أسامة عسكر يتفقد عناصر القوات المسلحة بالمشروعات التنموية بشمال سيناء

كتب زكى القاضى

فى إطار المتابعة الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للإطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من المشروعات التنموية التى تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، وإلتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيداً بمعدلات الآداء التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.





كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالى سيناء، مشيراً إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يداً بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن .

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البرى، واطمئن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة، أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء ، كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التى تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء، وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد إلتقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية، وأشاد بجهودهم فى الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، كما إلتقى برئيس مجلس المدينة الذى عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى الحفاظ على الأمن، تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش وإطمئن على عودة كافة مظاهر الحياة إلى طبيعتها فى ظل المناخ الآمن الذى أصبحت تنعم به شمال سيناء .

وعلى هامش الزيارة إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمحافظ شمال سيناء ومدير الأمن لإستمرار تنسيق الجهود بما يخدم طموح أبناء شمال سيناء فى الحياة الكريمة، كما إلتقى بعناصر قطاع تأمين شمال سيناء وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غالى ونفيس من أجل حماية الوطن، كما نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يبذلوه من جهود وتضحيات مكنت من إستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن .