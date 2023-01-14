السجن 6 سنوات لسيدة تستغل شقتها لتعاطي المخدرات فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالفتاح رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد قاسم، والمستشار وفيق شوقي ملك، والمستشار وائل حمدى أبو زيد، بالسجن المشدد 6 سنوات غيابيا للمتهمة "ن ا.م" وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامها بتعاطى مواد مخدرة.

وتعود احداث القضية المقيدة ، برقم 29860 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، والمقيدة كلي برقم 1111 لسنة 2022 شرق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محربك، يفيد بقيام المتهمة بتعاطى المخدرات، وإدارة شقة للتعاطى بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بشأن تحريات المباحث، فإن التحريات دلت علي قيام المتهمة "ن ا.م " بدون عمل، تقوم بشراء المخدرات وتعاطتها بالشقة محل سكنها، وتبين من تقرير مركز السموم بالمستشفي الجامعي إيجابية العينة المأخوذة من المتهمة لتعاطيها لجوهر المروفين، وأقرت المتهمة أنها معتاده تعاطيها المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة علي النيابة وبناء عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص المواد 1/1،2 ،1/37، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 86 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997وبعد الاطلاع علي أحكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 170 لسنة 1981 أمرت، بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمة.



