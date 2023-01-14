السجن 3 سنوات لمبيض محارة قتل شقيقه طعنا بالسكين فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، وأحمد علاء الدين الحريري، ووكيل نيابة محمد متولي سعد، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة مبيض محارة يدعى سيد.ج.ا.ر، 31 سنة، بالسجن 3 سنوات، في قضية ضرب أفضى إلى موت، حيث اعتدى المتهم على شقيقه بسكين بسبب خلاف مالي بينهما، فيما تسببت تلك الإصابات في وفاة شقيقه، وذلك قُبيل عيد الأضحى الماضي بأيام قليلة.

تعود وقائع القضية رقم 20416 جنح مركز شرطة سنورس، والمقيدة برقم 2164 لسنة 2022 كلي الفيوم، حينما توجه سيد.ج.ا.ر، 31 سنة، إلى مركز شرطة سنورس، صباح يوم 6 يوليو 2022، وملابسه ملطخة بالدماء، وقام بتسليم نفسه وأخبر الشرطة بقيامه بقتل شقيقه الأصغر.

وقال المتهم أنّه طعن شقيقه المجني عليه علاء.ج.ا.ر، 27 سنة، بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة، وعثر على آثار دماء في المنزل، بينما كان الأهالي قد قاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى بواسطة الإسعاف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، إتهامًا بأنّه أحدث إصابة شقيقه المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلاف سابق بينهما بشأن تولي مصورفات والديهما، فبيّت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على التنكيل به، وإصابته بدافع الانتقام، وأعد مخططًا بأن انتظر تواجد المجني عليه منفردًا بحجرته، وإستل سكينًا وقتل المجني عليه بطعنتين قاسيتين بجبينه وبطنه، مُحدثًا إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية، وقال أنه لم يكن يقصد من ذلك قتلًا ولكن أفضت إصاباته إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات

وتم نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، كما تم العثور على سلاح الجريمة الذي أرشد المتهم عن مكان إخفائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات وأصدرت حكمها المتقدم اليوم.