السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار امير مجدي منير وسكرتير المحكمة إبرهيم غريب، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم " م.ا.م"، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 1273 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، بتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن التحريات السرية دلت علي قيام المتهم " م.ا.م " 38 سنة عاطل بالاتجار في المواد المخدرة حال تردده علي دائرة القسم ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي يحوي على قطعتان لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وان القطع المضبوطة بحوزة المتهم تحوي على مخدر الحشيش وزنت 163,70 جراما .

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة قررت ارتكاب المتهم الجناية 43,1/7,2,1 فقرة أولي بند أ 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المدعل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1

الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.