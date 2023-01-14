السجن المشدد 3 سنوات لميكانيكى وعامل لسرقتهما هاتف ممرضة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بلال محمد أبو السعود، والمستشار شريف محمد مجدي، والمستشار رامه سعد محمد ، وسكرتير المحكمة مصطفي عبد العظيم، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من " ا.خ.ا" و " ا.ف.م"، والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، لاتهامهم بالشروع في السرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 14081 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول، بلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهمين بسرقة المحمول بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول ، أنه أثناء سير المجني عليها " د.ع.ع" مساعد تمريض بالطريق العام ،فؤجئت بالمتهمين " ا.خ.م" ميكانيكي و" أ.ف.م" عامل ، مستقلين دراجة نارية، وقاما بالاقتراب منها أثناء التحدث في هاتفها وسرقته ومحاولة الفرار إلا أن الأهالي قاموا بتتبعهما وضبطهما.

وتبين من التحريات، الي صحة الواقعة وقيام المتهمان بسرقة هاتف المجني عليها حال حملهما أسلحة بيضاء سكاكين وتم ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية بناء علي أمر الحالة للمتهمين، ويكونوا قد ارتكبا الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص المواد 1/45, 2/46, 3,2 و 315 اولا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررأ / 1 ⅓ من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 و5 لسنة 2019 والبند 6 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية لسنة 2007 ،اصدرت حكمها علي المتهمين.



